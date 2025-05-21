Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die große Falle

ORF1Staffel 2025Folge 851vom 21.05.2025
26 Min.Folge vom 21.05.2025

Affenbaby Bobby ist krank und keiner weiß, was ihm fehlt. Ein Glück, dass Kasperl mit den Kindern zu Besuch kommt, denn so erfahren wir, dass Bobby schrecklich traurig ist. Sein Brieffreund Bambam aus dem Regenwald wollte ihn besuchen kommen, doch leider ist die Reise für seine Familie zu teuer. Nun wünscht sich Bobby nichts sehnlicher, als selbst zu Bambam in den Regenwald zu reisen. Als Zick und Zack, die beiden Räuber, von Bobbys Wunsch erfahren, locken sie das Affenbaby zu einem Brunnen, der angeblich Wünsche erfüllt, wenn man in ihn hineinspringt. Ob das auch wirklich stimmt? Bildquelle: ORF

