Servus Kasperl
Folge 851: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die große Falle
26 Min.Folge vom 21.05.2025
Affenbaby Bobby ist krank und keiner weiß, was ihm fehlt. Ein Glück, dass Kasperl mit den Kindern zu Besuch kommt, denn so erfahren wir, dass Bobby schrecklich traurig ist. Sein Brieffreund Bambam aus dem Regenwald wollte ihn besuchen kommen, doch leider ist die Reise für seine Familie zu teuer. Nun wünscht sich Bobby nichts sehnlicher, als selbst zu Bambam in den Regenwald zu reisen. Als Zick und Zack, die beiden Räuber, von Bobbys Wunsch erfahren, locken sie das Affenbaby zu einem Brunnen, der angeblich Wünsche erfüllt, wenn man in ihn hineinspringt. Ob das auch wirklich stimmt? Bildquelle: ORF
