Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Quakarello, der Wetterfrosch

ORF1Staffel 2025Folge 852vom 22.05.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Quakarello, der Wetterfrosch

Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Quakarello, der WetterfroschJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 852: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Quakarello, der Wetterfrosch

23 Min.Folge vom 22.05.2025

Quakarello, ein Frosch, wird von der Hexe Wackelkopf gefangen genommen. Sie will ihn sich als Wetterfrosch in einem Gurkenglas halten. Kasperl und Hopsi müssen sich etwas einfallen lassen, um ihren Freund zu befreien. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

