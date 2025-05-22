Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Quakarello, der WetterfroschJetzt kostenlos streamen
Folge 852: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Quakarello, der Wetterfrosch
23 Min.Folge vom 22.05.2025
Quakarello, ein Frosch, wird von der Hexe Wackelkopf gefangen genommen. Sie will ihn sich als Wetterfrosch in einem Gurkenglas halten. Kasperl und Hopsi müssen sich etwas einfallen lassen, um ihren Freund zu befreien. Bildquelle: ORF
