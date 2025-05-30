Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Oh Dagobert, oh DagobertJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 853: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Oh Dagobert, oh Dagobert
23 Min.Folge vom 30.05.2025
Der Drache Dagobert wird vom Hexlein Auguste hypnotisiert. Er glaubt nun er sei ein Kuckuck. Kasperl und Pezi wollen ihm natürlich helfen und bringen Dagobert zu Dr. Servatius. Dieser versucht eine Gegenhypnose, doch das läuft schief: er selbst schläft ein und Dagobert glaubt nun er wäre eine Uhr. Jetzt kann hoffentlich die Knusperhexe helfen … Bildquelle: ORF
