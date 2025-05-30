Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Oh Dagobert, oh Dagobert

ORF1Staffel 2025Folge 853vom 30.05.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Oh Dagobert, oh Dagobert

23 Min.Folge vom 30.05.2025

Der Drache Dagobert wird vom Hexlein Auguste hypnotisiert. Er glaubt nun er sei ein Kuckuck. Kasperl und Pezi wollen ihm natürlich helfen und bringen Dagobert zu Dr. Servatius. Dieser versucht eine Gegenhypnose, doch das läuft schief: er selbst schläft ein und Dagobert glaubt nun er wäre eine Uhr. Jetzt kann hoffentlich die Knusperhexe helfen … Bildquelle: ORF

