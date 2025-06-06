Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Der verschmutzte WaldJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 854: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Der verschmutzte Wald
23 Min.Folge vom 06.06.2025
Kasperls Freund Hami-Hami hat einen bösen Schnupfen und prompt steckt sich der Kasperl bei ihm an. Mit rinnender Nase macht sich der Kasperl auf den Weg durch den Wald, um Girlanden für die Geburtstagsfeier bei Tante Agathe abzuliefern. Derweil beklagt sich der Zwerg Purzel bei Frau Wackelzahn, der Hexe, dass alle immer ihren Müll einfach so in den Wald werfen und er deswegen ständig den Wald aufräumen muss. Frau Wackelzahn ist darüber so zornig, dass sie den nächsten Umweltverschmutzer, den sie im Wald erwischt, zur Strafe verhexen will. Dummerweise läuft ihr ausgerechnet der Kasperl über den Weg... Bildquelle: ORF
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