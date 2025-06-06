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Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Der verschmutzte Wald

ORF1Staffel 2025Folge 854vom 06.06.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Der verschmutzte Wald

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Servus Kasperl

Folge 854: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Der verschmutzte Wald

23 Min.Folge vom 06.06.2025

Kasperls Freund Hami-Hami hat einen bösen Schnupfen und prompt steckt sich der Kasperl bei ihm an. Mit rinnender Nase macht sich der Kasperl auf den Weg durch den Wald, um Girlanden für die Geburtstagsfeier bei Tante Agathe abzuliefern. Derweil beklagt sich der Zwerg Purzel bei Frau Wackelzahn, der Hexe, dass alle immer ihren Müll einfach so in den Wald werfen und er deswegen ständig den Wald aufräumen muss. Frau Wackelzahn ist darüber so zornig, dass sie den nächsten Umweltverschmutzer, den sie im Wald erwischt, zur Strafe verhexen will. Dummerweise läuft ihr ausgerechnet der Kasperl über den Weg... Bildquelle: ORF

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