Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die ZauberblumeJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 856: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die Zauberblume
22 Min.Folge vom 12.06.2025
Die Prinzessin bittet Kasperl und Strolchi um Hilfe. Sie macht sich große Sorgen um ihren Vater, den König. Seit dem Morgen sitzt er nur auf seinem Thron, spricht nicht, isst und trinkt nichts. Auch der Herr Doktor weiß keinen Rat. Da taucht die Feuerhexe im Schloss auf. Es stellt sich heraus, dass sie den König verhext hat. Sie ist nur dann bereit ihn mit ihrer Zauberblume zu erlösen, wenn sie alle Schätze aus der Schatzkammer bekommt. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0