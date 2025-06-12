Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die Zauberblume

ORF1Staffel 2025Folge 856vom 12.06.2025
22 Min.Folge vom 12.06.2025

Die Prinzessin bittet Kasperl und Strolchi um Hilfe. Sie macht sich große Sorgen um ihren Vater, den König. Seit dem Morgen sitzt er nur auf seinem Thron, spricht nicht, isst und trinkt nichts. Auch der Herr Doktor weiß keinen Rat. Da taucht die Feuerhexe im Schloss auf. Es stellt sich heraus, dass sie den König verhext hat. Sie ist nur dann bereit ihn mit ihrer Zauberblume zu erlösen, wenn sie alle Schätze aus der Schatzkammer bekommt. Bildquelle: ORF

ORF1
