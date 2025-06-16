Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Co.: Die Mausefalle

ORF1Staffel 2025Folge 857vom 16.06.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Co.: Die Mausefalle

Servus Kasperl - Kasperl & Co.: Die MausefalleJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 857: Servus Kasperl - Kasperl & Co.: Die Mausefalle

24 Min.Folge vom 16.06.2025

Kasperl und seine Großmutti sollen auf das Haustier der Gräfin aufpassen. Zu Kasperls großer Überraschung entpuppt sich das Tier als eine kleine Maus. Als die Maus plötzlich verschwindet, ist die Aufregung groß! Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 3 Staffeln und Folgen