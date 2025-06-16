Servus Kasperl - Kasperl & Co.: Die MausefalleJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 857: Servus Kasperl - Kasperl & Co.: Die Mausefalle
24 Min.Folge vom 16.06.2025
Kasperl und seine Großmutti sollen auf das Haustier der Gräfin aufpassen. Zu Kasperls großer Überraschung entpuppt sich das Tier als eine kleine Maus. Als die Maus plötzlich verschwindet, ist die Aufregung groß! Bildquelle: ORF
