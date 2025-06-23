Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Seltsam ist die Rosl heut - 23.06.2025

ORF1Staffel 2025Folge 859vom 23.06.2025
23 Min.Folge vom 23.06.2025

Die Hexe Okultatia hat es auf einen magischen Stein, der große Macht besitzt, abgesehen. Dieser wird vorübergehend im Rathaus aufbewahrt. Um unbemerkt an den Stein heranzukommen, verwandelt sie sich in die Putzfrau Rosl. Bildquelle: ORF

