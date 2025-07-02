Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die Lügenlimonade

ORF1Staffel 2025Folge 861vom 02.07.2025
27 Min.Folge vom 02.07.2025

Hexe Hu hat sich als Limonadenverkäuferin verkleidet und verteilt im Zoo Lügenlimonade: So passiert es, dass Trixi und auch Leopold von dem Zaubersaft trinken. Jetzt können die beiden nur noch Lügen erzählen, und das führt natürlich zu einem ordentlichen Durcheinander… Bildquelle: ORF

