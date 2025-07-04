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Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Co: Der Hasenfuß

ORF1Staffel 2025Folge 863vom 04.07.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Co: Der Hasenfuß

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Servus Kasperl

Folge 863: Servus Kasperl - Kasperl & Co: Der Hasenfuß

22 Min.Folge vom 04.07.2025

Als Kasperl der Großmutti gerade bei der Hausarbeit helfen möchte, stürmt diese aufgelöst ins Haus. Agathe, die Freundin der Großmutti, hat sie als Hasenfuß bezeichnet und ihr unterstellt, ein Angsthase zu sein. Das will sich die Großmutti nicht bieten lassen und beschließt deshalb, eine Mutprobe zu bestehen, nämlich fünf Minuten nachts am Friedhof zu verbringen, und dabei darf der Kasperl natürlich nicht fehlen … Bildquelle: ORF

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