Servus Kasperl - Kasperl & Co: Der HasenfußJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 863: Servus Kasperl - Kasperl & Co: Der Hasenfuß
22 Min.Folge vom 04.07.2025
Als Kasperl der Großmutti gerade bei der Hausarbeit helfen möchte, stürmt diese aufgelöst ins Haus. Agathe, die Freundin der Großmutti, hat sie als Hasenfuß bezeichnet und ihr unterstellt, ein Angsthase zu sein. Das will sich die Großmutti nicht bieten lassen und beschließt deshalb, eine Mutprobe zu bestehen, nämlich fünf Minuten nachts am Friedhof zu verbringen, und dabei darf der Kasperl natürlich nicht fehlen … Bildquelle: ORF
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