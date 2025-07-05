Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Dagobert in großer GefahrJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 864: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Dagobert in großer Gefahr
22 Min.Folge vom 05.07.2025
Als Kasperl und Pezi mit Futter zu Dagoberts Höhle kommen, erwartet sie eine böse Überraschung. Sie erfahren von Lalobe, dass er einfach verschwunden ist. Von der Kräuterliesl hören sie, dass sie gesehen hat, wie Dagobert mit Zauberer Kussuf gesprochen hat und dann mit ihm mitgegangen ist. Kasperl und Pezi beschließen sofort, der Sache auf den Grund zu gehen und machen sich auf den Weg zum Schloss des Zauberers. Bildquelle: ORF
