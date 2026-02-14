Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Ach wär ich doch der gestiefelte KaterJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 903: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Ach wär ich doch der gestiefelte Kater
22 Min.Folge vom 14.02.2026
Kasperl und Strolchi fangen für Liesl, die mit ihrem Kater die Mühle betreibt, einen Drachen ein, der im Auftrag des Zauberers Califonius Mehlsäcke gestohlen hat. Als der Zauberer seinen Drachen sucht und von Liesl erfährt, dass er in den Zoo gebracht wurde, entführt er Liesl in sein Schloss. Erst wenn er seinen Drachen zurückbekommt, wird er Liesl wieder frei lassen. Doch Kasperl und auch Liesls Kater lassen sich nicht erpressen ... Bildquelle: ORF
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