Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die gackernden OstereierJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 911: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die gackernden Ostereier
21 Min.Folge vom 01.04.2026
Es ist Ostern und im Zoo suchen alle aufgeregt nach den ersten Ostereiern. Beleidigt, weil der Osterhase ihr keine Eier bringt, beschließt Hexe Hu allen das Osterfest zu verderben und verhext die Ostereier im Zoo: jeder, der ein Ei berührt, kann nur noch gackern, wie ein Huhn. Und so passiert es mit Gustav und Max. Bildquelle: ORF
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