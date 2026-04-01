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Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die gackernden Ostereier

ORF1Staffel 2026Folge 911vom 01.04.2026
Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die gackernden Ostereier

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Servus Kasperl

Folge 911: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die gackernden Ostereier

21 Min.Folge vom 01.04.2026

Es ist Ostern und im Zoo suchen alle aufgeregt nach den ersten Ostereiern. Beleidigt, weil der Osterhase ihr keine Eier bringt, beschließt Hexe Hu allen das Osterfest zu verderben und verhext die Ostereier im Zoo: jeder, der ein Ei berührt, kann nur noch gackern, wie ein Huhn. Und so passiert es mit Gustav und Max. Bildquelle: ORF

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