Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Der UnsichtbareJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 905: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Der Unsichtbare
23 Min.Folge vom 27.02.2026
Bei Kasperl und Pezi scheint es zu spuken. Der Wäschekorb saust durch die Gegend, die Bettwäsche hüpft von der Wäscheleine. Unheimlich. Kasperl beschließt die Großmutti zu beschützen, Pezi soll zu Spechtulatius Schnüffelrum gehen, vielleicht weiß der, was da los ist. Schnüffelrum befragt seinen Zauberspiegel und findet heraus, dass der Unsichtbare ein verwunschener Prinz ist. Bildquelle: ORF
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