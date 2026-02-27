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Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Der Unsichtbare

ORF1Staffel 2026Folge 905vom 27.02.2026
Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Der Unsichtbare

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Servus Kasperl

Folge 905: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Der Unsichtbare

23 Min.Folge vom 27.02.2026

Bei Kasperl und Pezi scheint es zu spuken. Der Wäschekorb saust durch die Gegend, die Bettwäsche hüpft von der Wäscheleine. Unheimlich. Kasperl beschließt die Großmutti zu beschützen, Pezi soll zu Spechtulatius Schnüffelrum gehen, vielleicht weiß der, was da los ist. Schnüffelrum befragt seinen Zauberspiegel und findet heraus, dass der Unsichtbare ein verwunschener Prinz ist. Bildquelle: ORF

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