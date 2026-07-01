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Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der Bär ist los

ORF1Staffel 2026Folge 919vom 01.07.2026
Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der Bär ist los

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Servus Kasperl

Folge 919: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der Bär ist los

22 Min.Folge vom 01.07.2026

Kasperl und Hopsi treffen im Wald auf den Tischler Hr. Hobel. Dieser bittet die beiden kurz auf das Geschenk für seine Frau, einen schönen Regenschirm, aufzupassen. Er muss noch einmal in die Stadt zurücklaufen um Geschenkpapier zu kaufen. Als Kasperl und Hopsi kurz unachtsam sind, wird der Schirm von einem Bären gestohlen. Sofort laufen die beiden dem Bären zu seiner Höhle nach um sich den Regenschirm wieder zu holen. Doch das ist leider gar nicht so einfach, denn der Bär scheint sehr gefährlich zu sein. Bildquelle: ORF

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