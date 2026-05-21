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Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der Koffer aus Amerika

ORF1Staffel 2026Folge 914vom 21.05.2026
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der Koffer aus Amerika

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Folge 914: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der Koffer aus Amerika

22 Min.Folge vom 21.05.2026

Kasperl und Sepperl stecken in den Vorbereitungen zu einem Geburtstagsfest, als Briefmeister Bürzl einen Koffer für die Großmutti abgibt. Er ist von Großmuttis bester Freundin und beinhaltet ihr größtes Geheimnis. Um herauszufinden, um welches Geheimnis es sich dabei handelt, müssen Kasperl, Sepperl und die Großmutti sich erst auf die Suche nach dem Schlüssel für den Koffer machen … Bildquelle: ORF

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