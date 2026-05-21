Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der Koffer aus AmerikaJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 914: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der Koffer aus Amerika
22 Min.Folge vom 21.05.2026
Kasperl und Sepperl stecken in den Vorbereitungen zu einem Geburtstagsfest, als Briefmeister Bürzl einen Koffer für die Großmutti abgibt. Er ist von Großmuttis bester Freundin und beinhaltet ihr größtes Geheimnis. Um herauszufinden, um welches Geheimnis es sich dabei handelt, müssen Kasperl, Sepperl und die Großmutti sich erst auf die Suche nach dem Schlüssel für den Koffer machen … Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2024-2026: ORF 1