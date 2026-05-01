Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die HexenflöheJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 913: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die Hexenflöhe
23 Min.Folge vom 01.05.2026
Kasperl, Leopold, Eddi und Lila sind im Wald zum Fangen-Spielen verabredet, sehr zum Ärger von Hexe Hu, denn niemand hat daran gedacht auch sie dazu einzuladen. Das will Hu nicht auf sich sitzen lassen, und so verstreut sie ein Zauberpulver im Wald. Als Eddi später in das Pulver tritt, beginnt es ihn plötzlich schrecklich zu jucken - er hat Hexenflöhe! Und damit ist er nicht alleine - auch Lila juckt es plötzlich ganz entsetzlich. Bildquelle: ORF
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