Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Ohne Gluck kein OsternJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 909: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Ohne Gluck kein Ostern
24 Min.Folge vom 29.03.2026
Die Frühlingsfee bittet Kasperl und Pezi um Hilfe. Madame Gluck, die die Eier für Meister Lampe, den Osterhasen, liefert, ist verschwunden. Auch die ganzen Eier sind weg. Das einzige was gefunden wurde, ist eine Samtkappe, die Kasperl leider nur allzu gut kennt. Sie gehört Meister Wolf! Sofort laufen Kasperl und Pezi los um Madame Gluck zu retten. Bildquelle: ORF
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