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Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Die Zauberkraft der Regenbogenblume

ORF1Staffel 2026Folge 904vom 19.02.2026
Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Die Zauberkraft der Regenbogenblume

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Servus Kasperl

Folge 904: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Die Zauberkraft der Regenbogenblume

23 Min.Folge vom 19.02.2026

Kasperl und Hopsi pflücken im Wald Brombeeren für einen Kuchen. Die Prinzessin ist krank, und der Kuchen soll ihr helfen gesund zu werden. Als Hopsi über eine Blume stolpert und sie zornig ausreißen möchte, spricht diese plötzlich zu ihm. Sie erzählt, dass sie eine Regenbogenblume ist, die dort wächst, wo ein Regenbogen die Erde berührt... Bildquelle: ORF

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