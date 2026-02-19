Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Die Zauberkraft der RegenbogenblumeJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 904: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Die Zauberkraft der Regenbogenblume
23 Min.Folge vom 19.02.2026
Kasperl und Hopsi pflücken im Wald Brombeeren für einen Kuchen. Die Prinzessin ist krank, und der Kuchen soll ihr helfen gesund zu werden. Als Hopsi über eine Blume stolpert und sie zornig ausreißen möchte, spricht diese plötzlich zu ihm. Sie erzählt, dass sie eine Regenbogenblume ist, die dort wächst, wo ein Regenbogen die Erde berührt... Bildquelle: ORF
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Servus Kasperl
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