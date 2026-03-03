Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Heiße Zeiten für Fritz Frosti

ORF1Staffel 2026Folge 908vom 03.03.2026
Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Heiße Zeiten für Fritz Frosti

Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Heiße Zeiten für Fritz FrostiJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 908: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Heiße Zeiten für Fritz Frosti

23 Min.Folge vom 03.03.2026

In der Stadt findet ein Wettbewerb statt: Der, der den schönsten Schneemann gebaut hat, gewinnt eine Woche Schiurlaub. Kasperl und Hopsi holen schnell "Fritz Frosti", denn so haben sie ihren Schneemann genannt. Die Hexe Wackelkopf, der Schneemannbauen zu anstrengend ist, zaubert sich einen, allerdings gelingt ihr das nicht so richtig. Als Kasperl und Hopsi sich über ihren Schneemann lustig machen, nimmt die Hexe Fritz Frosti heimlich mit und beschließt, ihn mit einem Fön zum Schmelzen zu bringen. Das können sich Kasperl und Hopsi natürlich nicht gefallen lassen ... Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 3 Staffeln und Folgen