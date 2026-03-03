Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Heiße Zeiten für Fritz FrostiJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 908: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Heiße Zeiten für Fritz Frosti
23 Min.Folge vom 03.03.2026
In der Stadt findet ein Wettbewerb statt: Der, der den schönsten Schneemann gebaut hat, gewinnt eine Woche Schiurlaub. Kasperl und Hopsi holen schnell "Fritz Frosti", denn so haben sie ihren Schneemann genannt. Die Hexe Wackelkopf, der Schneemannbauen zu anstrengend ist, zaubert sich einen, allerdings gelingt ihr das nicht so richtig. Als Kasperl und Hopsi sich über ihren Schneemann lustig machen, nimmt die Hexe Fritz Frosti heimlich mit und beschließt, ihn mit einem Fön zum Schmelzen zu bringen. Das können sich Kasperl und Hopsi natürlich nicht gefallen lassen ... Bildquelle: ORF
