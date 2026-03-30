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Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Einladung zur Gespensterjause

ORF1Staffel 2026Folge 910vom 30.03.2026
Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Einladung zur Gespensterjause

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Servus Kasperl

Folge 910: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Einladung zur Gespensterjause

25 Min.Folge vom 30.03.2026

Kasperl, Simsi und Strolchi werden von ihrem Freund, dem Schlossgespenst, zu einer Jause aufs Schloss eingeladen. Doch bevor sie gemütlich jausnen können, müssen sie noch einen Zauberer überlisten, der die Schätze des Gespensts stehlen möchte. Dabei passieren etliche Verzauberungen. So wird aus dem Gespenst ein Löwe, aus Simsi eine Katze usw. bevor dem Zauberer das Handwerk gelegt werden kann. Bildquelle: ORF

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