Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Einladung zur GespensterjauseJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 910: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Einladung zur Gespensterjause
25 Min.Folge vom 30.03.2026
Kasperl, Simsi und Strolchi werden von ihrem Freund, dem Schlossgespenst, zu einer Jause aufs Schloss eingeladen. Doch bevor sie gemütlich jausnen können, müssen sie noch einen Zauberer überlisten, der die Schätze des Gespensts stehlen möchte. Dabei passieren etliche Verzauberungen. So wird aus dem Gespenst ein Löwe, aus Simsi eine Katze usw. bevor dem Zauberer das Handwerk gelegt werden kann. Bildquelle: ORF
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