Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Das KasperlflugzeugJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 918: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Das Kasperlflugzeug
25 Min.Folge vom 24.06.2026
Kasperl hat dem Affenbaby Bobby versprochen, einen Ausflug mit dem Kasperlflugzeug zu machen. Bobby kann es kaum mehr erwarten, doch plötzlich tauchen zwei Mechaniker auf, die behaupten, das Flugzeug in ihre Werkstatt bringen und dort reparieren zu müssen. Zu spät erkennt Kasperl, dass er den beiden Räubern Zick und Zack in die Falle geraten ist. Jetzt muss ihm schnell etwas einfallen, wie er das Kasperlflugzeug zurückbekommt, um mit Bobby den versprochenen Ausflug machen zu können. Bildquelle: ORF
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