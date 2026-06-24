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Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Das Kasperlflugzeug

ORF1Staffel 2026Folge 918vom 24.06.2026
Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Das Kasperlflugzeug

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Servus Kasperl

Folge 918: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Das Kasperlflugzeug

25 Min.Folge vom 24.06.2026

Kasperl hat dem Affenbaby Bobby versprochen, einen Ausflug mit dem Kasperlflugzeug zu machen. Bobby kann es kaum mehr erwarten, doch plötzlich tauchen zwei Mechaniker auf, die behaupten, das Flugzeug in ihre Werkstatt bringen und dort reparieren zu müssen. Zu spät erkennt Kasperl, dass er den beiden Räubern Zick und Zack in die Falle geraten ist. Jetzt muss ihm schnell etwas einfallen, wie er das Kasperlflugzeug zurückbekommt, um mit Bobby den versprochenen Ausflug machen zu können. Bildquelle: ORF

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