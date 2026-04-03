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Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Co.: Sepperl, das Nesthäkchen

ORF1Staffel 2026Folge 912vom 03.04.2026
Servus Kasperl - Kasperl & Co.: Sepperl, das Nesthäkchen

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Servus Kasperl

Folge 912: Servus Kasperl - Kasperl & Co.: Sepperl, das Nesthäkchen

22 Min.Folge vom 03.04.2026

Während Sepperl bereits überall nach Osternestern sucht, eilen Kasperl und Charlotte zum Osterhasen, der sie in einem Brief um Hilfe gebeten hat. Als sie dort ankommen, erfahren sie folgendes: Die Legehennen haben es nicht geschafft termingerecht alle Eier zu legen, und so ist der Osterhase mit dem Ostereier bemalen im Verzug. Kasperl und Charlotte sollen ihm bitte helfen, damit alles doch noch rechtzeitig fertig wird. An sich wäre das alles zu schaffen, wenn nicht die Hexenschwestern Irma und Urma ihre Finger im Spiel hätten. Bildquelle: ORF

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