Servus Kasperl - Kasperl & Co.: Sepperl, das NesthäkchenJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 912: Servus Kasperl - Kasperl & Co.: Sepperl, das Nesthäkchen
22 Min.Folge vom 03.04.2026
Während Sepperl bereits überall nach Osternestern sucht, eilen Kasperl und Charlotte zum Osterhasen, der sie in einem Brief um Hilfe gebeten hat. Als sie dort ankommen, erfahren sie folgendes: Die Legehennen haben es nicht geschafft termingerecht alle Eier zu legen, und so ist der Osterhase mit dem Ostereier bemalen im Verzug. Kasperl und Charlotte sollen ihm bitte helfen, damit alles doch noch rechtzeitig fertig wird. An sich wäre das alles zu schaffen, wenn nicht die Hexenschwestern Irma und Urma ihre Finger im Spiel hätten. Bildquelle: ORF
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