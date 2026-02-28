Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Ein Löwe brüllt I-AhJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 907: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Ein Löwe brüllt I-Ah
23 Min.Folge vom 28.02.2026
Kasperl und Strolchi sind wieder einmal Retter in der Not. Diesmal ist die Prinzessin aus Versehen auf ihre Krone getreten und diese ist nun völlig verbogen. Au weia! Das gibt bestimmt Ärger mit dem König. Doch Kasperl und Strolchi wissen Rat. Sie wollen die Krone zur Reparatur bringen, damit sie wieder ganz in Ordnung ist, bevor der König etwas merkt. Doch dafür müssen sie durch den dunklen Wald. Und dort lauert die Räuberfrau Schlurfi, die nur zu gerne auch eine Krone hätte. Zum Glück erscheint in letzter Sekunde der Hüter des Waldes und verhindert, dass Schlurfi die Krone stiehlt. Bildquelle: ORF
