Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Ein Löwe brüllt I-Ah

ORF1Staffel 2026Folge 907vom 28.02.2026
Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Ein Löwe brüllt I-Ah

Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Ein Löwe brüllt I-AhJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 907: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Ein Löwe brüllt I-Ah

23 Min.Folge vom 28.02.2026

Kasperl und Strolchi sind wieder einmal Retter in der Not. Diesmal ist die Prinzessin aus Versehen auf ihre Krone getreten und diese ist nun völlig verbogen. Au weia! Das gibt bestimmt Ärger mit dem König. Doch Kasperl und Strolchi wissen Rat. Sie wollen die Krone zur Reparatur bringen, damit sie wieder ganz in Ordnung ist, bevor der König etwas merkt. Doch dafür müssen sie durch den dunklen Wald. Und dort lauert die Räuberfrau Schlurfi, die nur zu gerne auch eine Krone hätte. Zum Glück erscheint in letzter Sekunde der Hüter des Waldes und verhindert, dass Schlurfi die Krone stiehlt. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 3 Staffeln und Folgen