Silvia kocht
Folge vom 07.10.2025: Silvia kocht
Von „Maltesischer Orangen-Tarte“ über „Tintenfischsalat“ bis zu „Marillen-Safran-Brot“: Diesmal steht Malta im Mittelpunkt: Silvia Scheider begrüßt den vielfach ausgezeichneten Koch Johann Lafer in der TV-Küche, der von Montag bis Donnerstag jeweils zwei maltesische Gerichte zubereitet. Die Rezepte dafür hat der Starkoch aus seinen Malta-Urlauben mitgebracht. Johann Lafer, gebürtiger Steirer, konnte in seiner erfolgreichen Laufbahn als Koch und Geschäftsmann zahlreiche Preise entgegennehmen. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben und sich dem gesunden Essen verschrieben. Seine Urlaube verbringt er gerne auf Malta und von dort hat er auch einige Rezepte mitgebracht. Zum Abschluss der Woche ist Silvia Schneider dann unterwegs auf der Insel Gozo, wo u. a. „Gefüllte Artischocken mit gegrillten Zitronen-Calamari“ und „Fischsuppe“ auf dem Speiseplan stehen. Dieses Mal gibt es: -Tintenfischsalat -Frucht-Nuss-Kuchen Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher