Silvia kocht
Folge vom 14.10.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 14.10.2025
Im Studio kocht Peter Heimlich Müller vom Heimlichwirt in Gols im Burgenland. Er bezeichnet sich selbst als kochenden Sommelier. Peter H. Müller kam nach einem abgebrochenen Studium der Anglistik, Amerikanistik und Volkskunde zur Gastronomie. Seit 2013 als Chef-Sommelier tätig, gewann er 2012 den Wettbewerb als „Deutschlands bester Jungsommelier“. 2014 wurde er „Deutschlands Falstaff Sommelier des Jahres“. Seit 2015 ist er im Burgenland beheimatet und betreibt dort den Heimlichwirt. Die Gerichte dieser Ausgabe: 1. Gericht: Hokkaido-Salat mit Kräuternockerl 2. Gericht: Helles Kalbsrahmgulasch Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Altersfreigabe:
0