Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs in der Region Neusiedlersee

ORF2Folge vom 16.10.2025
Silvia kocht: Unterwegs in der Region Neusiedlersee

Silvia kocht: Unterwegs in der Region NeusiedlerseeJetzt kostenlos streamen

Silvia kocht

Folge vom 16.10.2025: Silvia kocht: Unterwegs in der Region Neusiedlersee

25 Min.Folge vom 16.10.2025

Den Auftakt ihrer Reise macht Silvia am Weinweg Gols, wo auf zehn Kilometern alles um die Traube geht – Kostproben inklusive. Danach kehrt sie im "Gasthaus zur Dankbarkeit" in Podersdorf ein, wo Gänsebrust und geschmorte Wangen vom Steppenrind auf dem Speiseplan stehen. Anschließend zieht es sie hinaus in die pannonische Tiefebene, in den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Es ist ein Ort der Gegensätze: trocken und feucht, still und lebendig. Nationalpark-Ranger Lukas Vendler führt die Besucher und Besucherinnen zu weißen Eseln, Sodalacken, Wasserbüffeln und Graurindern. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

Alle verfügbaren Folgen