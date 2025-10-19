Silvia kocht
Folge vom 19.10.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 19.10.2025
Philipp Stohner begann seine Kochausbildung bei Branchengrößen wie Johann Lafer und Gunther Schmidt. In den darauffolgenden Jahren machte er die Ausbildung zum Küchenmeister, bekam den Titel „Global Master Chef“ verliehen und wurde „Koch der Köche“ Österreichs. Die Gerichte diesmal: - Flaumiger Frittatenknödel mit schnellem Schwammerlragout - Knuspriges Sauerteigbrot mit Paprika-Oliven-Tapenade und Basilikum-Knoblauch Mayonnaise Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
