Diese Woche stehen Gustostücke aus Tirol bei Silvia Schneider auf dem Speiseplan. Johann Egger ist gebürtiger St. Johanner. Nach seiner Lehre war er Teamkoch der österreichischen Biathleten und der jüngste Küchenchef Österreichs. Die Förderung und Weiterentwicklung junger Kochtalente liegt ihm sehr am Herzen. Seit September 2019 ist er Fachlehrer in der Tourismusschule in St. Johann in Tirol und in der Funktion des Bundesausbildungs- und Lehrlingsexperten im Dachverband der Köche Österreichs tätig. Diesmal auf dem Speiseplan: Metzgerstück mit Spitzpaprika, Dip und Polenta Veganes Schokoladenmousse mit Heidelbeeren Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
