Diesmal ist Philipp Stohner zu Gast bei Silvia Schneider. Als Trainer für junge Kochtalente absolvierte Philipp Stohner mehr als 30 Kochwettbewerbe und gewann zahlreiche Titel, darunter mehrere Staatsmeistertitel, einen Europameistertitel sowie zweifaches WM-Silber und Olympia-Gold. Den Weltmeistertitel gab es 2018 beim „Culinary World Cup“ in Luxemburg. Seinem Motto „Kochen ist Leidenschaft“ ist Philipp Stohner immer treu geblieben. Die Gerichte: Milchsuppe mit Miso-Gartengemüse, Holzkohle-Öl und Wachtelei Topfenespuma mit Kamillen-Apfel-Tee und Kekscrumble Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
