Sohyi Kim eröffnete 1995 ihr erstes Restaurant und lehrte damit auch koreanische Küche in Österreich. 1998 lernte sie nach eigener Definition „neu kochen“, mit biologischen und nachhaltigen Zutaten. Mit ihrem neuen Restaurant „Kim kocht“ entwickelte sie Kreationen nach den 5 Elementen. Gekocht wird traditionell, mit den herkömmlichen Aromen der asiatischen Küche und regionalen Zutaten. Erfahrungen und Inspirationen für ihre Gerichte holte sich Kim bei zahlreichen Stationen im In- und Ausland. Sie eröffnete weitere Restaurants, einen Shop und schrieb zahlreiche Kochbücher. Die Gerichte diesmal: - Bauchfleisch vom Schwein Bulgogi - Suzebi - Hausgemachte Nudelsuppe mit Gemüse Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Martina Pivovarníková
