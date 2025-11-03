Silvia kocht
Folge vom 03.11.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 03.11.2025
In dieser Woche dürfen Österreichs Kochlehrlinge ihr Können bei Silvia kocht unter Beweis stellen. Lena Sophie Eder, Johannes Johnny Hebblethwaite und Matthias Mayrhuber kochen gemeinsam mit Silvia jeweils zwei Gerichte pro Tag von Montag bis Donnerstag. Folgende Gerichte werden diesmal zubereitet: Hirschragout und Salzburger Nockerl. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Altersfreigabe:
0