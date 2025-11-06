Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs bei Vorbereitungen zur Ballsaison

ORF2Folge vom 06.11.2025
Silvia kocht: Unterwegs bei Vorbereitungen zur Ballsaison

Silvia kocht: Unterwegs bei Vorbereitungen zur BallsaisonJetzt kostenlos streamen

Silvia kocht

Folge vom 06.11.2025: Silvia kocht: Unterwegs bei Vorbereitungen zur Ballsaison

25 Min.Folge vom 06.11.2025

Silvia Schneider begleitet im Stadtzentrum von Wien fünf Lehrlinge auf dem Weg zur Tanzschule Elmayer. Vinzenz, Melissa, Hanna, Christoph und Sophia sind erfolgreiche Absolventen der Junior Skills 2024, dem größten Lehrlingswettbewerb des Landes. In den Bereichen Gastronomie, Service und Rezeption haben sie ihr Können glanzvoll unter Beweis gestellt und Medaillen von Gold bis Bronze geholt. Nicht weit von der Tanzschule Elmayer entfernt besucht Silvia Schneider ein Haus an der berühmten Ringstraße in Wien, das nicht nur für seine traditionelle Wiener Küche bekannt ist, sondern auch die Lehrlingsausbildung fördert. Gekocht werden klassische Gerichte für die Ballsaison: -Erbsenschöberl mit Bouillon -Schnittlauchsauce, Apfelkren, Semmelkren mit Tafelspitz und Beilagen Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel

Alle verfügbaren Folgen