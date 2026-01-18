Silvia kocht
Folge vom 18.01.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 18.01.2026
Gemeinsam mit seiner Schwester Sonja führt Richard Rauch sein Haubenrestaurant "Die Geschwister Rauch" in Trautmannsdorf in der Steiermark. Bereits seit mehr als 120 Jahren besteht das Wirtshaus, das nun durch die Geschwister neuen Schwung erlebt. Richard Rauch versteht es, Gourmets durch raffinierte Kreationen zu verblüffen oder mit klassischen Wirtshausgerichten Erinnerungen an die alte Wirtshaustradition zu wecken. Der Steirer kocht bei Silvia Gourmetküche und Familienrezepte! Gerichte: - Faschierte Laibchen mit Erdapfelpüree - Biskuitroulade mit Marillenmarmelade Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
