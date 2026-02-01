Silvia kocht
Folge vom 01.02.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 01.02.2026
In dieser Woche steht die "Almkulinarik" im Mittelpunkt bei Silvia kocht. Richard Rauch, Haubenkoch aus Trautmannsdorf in der Steiermark, kreiert gemeinsam mit Hüttenwirten und Hüttenwirtinnen aus der Region Schladming Dachstein herzhafte Gerichte. Breits seit 2019 gibt es die Almkulinarik. Haubenküche trifft Hüttenzauber. Lydia Schrempf von der Sattelberghütte in der Ramsau zeigt: -Erdäpfel-Kräuterpalatschinken mit Bergkäse überbacken und Blattsalat mit steirischem Kürbiskernöl; Richard Rauch serviert: -Gebratener Zander mit Breinwurst und Sauerkrautschaum Bildquelle: ORF/Thomas Ramstorfer
