Silvia kocht
Folge vom 26.01.2026
Folge vom 26.01.2026
Andreas Döllerer vertrat diese Woche das Bundesland Salzburg bei Silvia. Aus dem ehemaligen Wirtshaus mit Fleischerei in Golling entwickelte der Haubenkoch gemeinsam mit seiner Familie einen international anerkannten Gourmetbetrieb. Döllerer wurde mit vier Hauben und fünf Sternen ausgezeichnet und als Koch des Jahres 2020 geehrt. In seiner Küche entstanden Gerichte auf Basis hochwertiger Lebensmittel und einer klaren kulinarischen Linie. Die Gerichte: -Pestognocchi -Bohnensuppe mit Rosmarin & Vanille, Garnelenspieß Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Altersfreigabe:
0