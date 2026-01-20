Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Folge vom 20.01.2026
Folge vom 20.01.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 20.01.2026

Richard Rauch versteht es wie kein anderer, traditionelle Gerichte mit einem neuen Twist zu versehen. Die Spagatkrapfen, im Dialekt ausgesprochen "Spogatkropfn" aus der Steiermark sind ein mürbes Festtagsgebäck, das herrlich duftet und den Gaumen erfreut. Neben der Süßspeise kommt außerdem Reisfleisch mit Bergkäse, Chili und Majoran auf den Tisch. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

