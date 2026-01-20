Silvia kocht
Folge vom 20.01.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 20.01.2026
Richard Rauch versteht es wie kein anderer, traditionelle Gerichte mit einem neuen Twist zu versehen. Die Spagatkrapfen, im Dialekt ausgesprochen "Spogatkropfn" aus der Steiermark sind ein mürbes Festtagsgebäck, das herrlich duftet und den Gaumen erfreut. Neben der Süßspeise kommt außerdem Reisfleisch mit Bergkäse, Chili und Majoran auf den Tisch. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0