Silvia kocht
Folge vom 21.01.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 21.01.2026
Die Geschwister Rauch, Richard und Sonja, erschaffen in ihrem Restaurant eine eigene “kulinarische Welt“. Bereits seit mehr als 120 Jahren besteht das Wirtshaus, das nun durch die Geschwister neuen Schwung erlebt. Richard Rauch versteht es, Gourmets durch raffinierte Kreationen zu verblüffen oder mit klassischen Wirtshausgerichten Erinnerungen an die alte Wirtshaustradition zu wecken. So auch mit diesen Gerichten: Gebackenes Schulterscherzerl mit Grapefruit-Endiviensalat Rindsuppe mit Grießnockerl Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0