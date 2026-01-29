Silvia kocht: Unterwegs am WallerseeJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 29.01.2026: Silvia kocht: Unterwegs am Wallersee
Mit seiner sechs Quadratkilometer großen Wasserfläche ist der Wallersee der größte See des Salzburger Seenlandes. Dort trifft Silvia auf Josef Wengler. Er ist Landwirt, Musiker und seit 2004 auch Naturführer. Er erzählt Silvia interessantes zum Naturschutzgebiet Wenger Moor, einem der größten naturnahen Moorgebiete im Salzburger Flachgau. In der Nähe liegt der Ort Seekirchen und dort ist der Hirschenwirt beheimatet. Wirtin Karin Handlechner und Desiree Marius-Hofmann erwarten Silvia Schneider bereits. Gemeinsam werden Innviertler Speckknödel und Bratl in der Rein zubereitet. Die Gerichte der Sendung: -Innviertler Knödel mit Sauerkraut -Bratl in der Rein mit Semmelknödel, Stöcklkraut und Radi-Apfel-Salat Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Daniel Scherrer