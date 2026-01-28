Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Folge vom 28.01.2026
23 Min.Folge vom 28.01.2026

Das Spitzenrestaurant Döllerer in Golling bei Salzburg ist ein Familienbetrieb. Hier finden das Ursprüngliche und die Neugier für das Moderne auf den Tellern und Gerichten zusammen. Seit über 100 Jahren wird hier die Tradition gelebt und verfeinert. Bei Silvia kocht zeigt Andreas Döllerer Schmankerl aus seiner Alpine Cuisine. 4-Hauben-Koch Andreas Döllerer präsentiert folgende Gerichte: -Erdäpfel – Endiviensalat mit knusprigem Saibling -Karamellisierte Krautfleckerl Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

