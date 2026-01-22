Silvia kocht: Unterwegs im MurtalJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 22.01.2026: Silvia kocht: Unterwegs im Murtal
25 Min.Folge vom 22.01.2026
Silvia Schneider erkundet die Obersteiermark im Winter: vom Aussichtspunkt "Turm im Gebirge" über die Benediktinerabtei Seckau bis zur Konditorei Regner für den berühmten Seckauer Lebkuchen. In Gaal trifft sie Christian Wachter und probiert köstliche Wildgerichte wie Hirschkalbstatar und rosa gebratenen Rehrücken. Die Gerichte dieser Sendung: Tatar vom Hirschkalb mit Roten Rüben und Stundenei Rosa gebratener Rehrücken, pikante Pflaumen und Kürbis-Erdapfelpüree Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Altersfreigabe:
0