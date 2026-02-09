Silvia kocht
Folge vom 09.02.2026: Silvia kocht
24 Min.Folge vom 09.02.2026
“Wir sind Wirtshaus. Wirtshaus ist nicht Restaurant, Wirtshaus ist anders. Das kann man nicht erklären, das muss man spüren, schmecken, erleben”. Das ist das Motto von Lydia Maderthaner. Bereits in 3. Generation betreibt sie den Kirchenwirt in Weistrach in Niederösterreich. Gekocht wird eine Erdapfel-Lauch-Cremesuppe mit Erdapfelchips sowie ein gegrillter Seelachs mit tomatisiertem Wintergemüse und Pastinakencreme.
