Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 09.02.2026
Silvia kocht

Silvia kochtJetzt kostenlos streamen

Silvia kocht

Folge vom 09.02.2026: Silvia kocht

24 Min.Folge vom 09.02.2026

“Wir sind Wirtshaus. Wirtshaus ist nicht Restaurant, Wirtshaus ist anders. Das kann man nicht erklären, das muss man spüren, schmecken, erleben”. Das ist das Motto von Lydia Maderthaner. Bereits in 3. Generation betreibt sie den Kirchenwirt in Weistrach in Niederösterreich. Gekocht wird eine Erdapfel-Lauch-Cremesuppe mit Erdapfelchips sowie ein gegrillter Seelachs mit tomatisiertem Wintergemüse und Pastinakencreme.

Alle verfügbaren Folgen