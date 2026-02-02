Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Folge vom 02.02.2026
25 Min.Folge vom 02.02.2026

Bei Silvia kocht Haubenkoch Richard Rauch aus Trautmannsdorf unter dem Motto "Almkulinarik" mit Hüttenwirtinnen und Hüttenwirten aus der Region Schladming-Dachstein zusammen. In den Folgen dazu werden jeweils Gerichte von den Hüttenbetrieben und von Richard Rauch zubereitet. Gerichte: -Steirische Eierschwammerltascherl mit Paprikagemüse, Bergkäse und Brauner Butter -Gedämpfter Brokkoli mit Avocado-Zitronenölcreme, knusprigem Reis und Amarant Bildquelle: Silvia Schneider GmbH

