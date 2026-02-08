Silvia kocht
Folge vom 08.02.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 08.02.2026
Lydia Maderthaner aus Weistrach in Niederösterreich kocht in der Sendung "Silvia kocht" Küche. Gerichte: Gegrillte Beiriedschnitte auf cremiger Polenta mit Pilzen Apfelschlangerl Lydia Maderthaner betreibt bereits in 3. Generation den Kirchenwirt in Weistrach in Niederösterreich. Bei Silvia kocht zeigte sie bodenständige Gerichte und traditionelle Hausmannskost. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Altersfreigabe:
0