Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Simsalabim Sabrina

WildBrainStaffel 1Folge 24
Eine Frage der Ehre

Eine Frage der EhreJetzt kostenlos streamen

Simsalabim Sabrina

Folge 24: Eine Frage der Ehre

22 Min.

Toc-Toc, der Zauberer, ist nach 75-jähriger Haft entlassen worden. Er hat unschuldig für ein Vergehen, das Salem begangen hat, gesessen und will sich nun rächen. Sabrina verwandelt Salem in einen Jugendlichen, um ihn in der Schule zu verstecken. Aber auch Toc-Toc kommt als Jugendlicher an diese Schule. Sabrina gibt Salem Toc-Toc gegenüber als ihren Sklaven aus und macht ihm plausibel, dass Salem noch 100 Jahre für begangene Missetaten in ihrer Familie büßen muss. Toc-Toc, der Zauberer, lässt sich darauf ein und verspricht, in 100 Jahren noch einmal wiederzukommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Simsalabim Sabrina
WildBrain

Simsalabim Sabrina

Alle 1 Staffeln und Folgen