Gaza-Krieg: Geht Israel zu weit?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 22.05.2025: Gaza-Krieg: Geht Israel zu weit?
79 Min.Folge vom 22.05.2025
Eineinhalb Jahre nach dem Massaker der Hamas in Israel tobt der Krieg im Gazastreifen unvermindert weiter. Nach wochenlanger Blockade kommen jetzt wieder Hilfsgüter im Palästinensergebiet an - doch die humanitäre Lage vor Ort, sagen NGOs, sei katastrophal. Die EU will nun ihr Handelsabkommen mit Israel überprüfen, und in Europa brodelt es. Geht Israel im Gazastreifen tatsächlich zu weit? Oder ist militärische Härte angesichts der Bedrohungslage alternativlos? Was ist berechtigte Israel-Kritik?
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