Hände falten, Goschn halten: Widerrede unerwünscht?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 16.07.2026: Hände falten, Goschn halten: Widerrede unerwünscht?
95 Min.Folge vom 16.07.2026
Am 16.07.2026 zu Gast bei Michael Fleischhacker: Helmut Brandstätter, EU-Abgeordneter NEOS, Ursula Stenzel, ehem. FPÖ-Politikerin, Martin Engelberg, Managementberater und ÖVP-Rebell, Eva Glawischnig, ehem. Grünen-Chefin und Wolfgang Routil, trat nach dem Dengler-Rauswurf bei den NEOS aus.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0