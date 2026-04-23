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Talk im Hangar-7

Weißmann-Chats: Pranger oder Privatsache?

ServusTVFolge vom 23.04.2026
Weißmann-Chats: Pranger oder Privatsache?

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Talk im Hangar-7

Folge vom 23.04.2026: Weißmann-Chats: Pranger oder Privatsache?

90 Min.Folge vom 23.04.2026

Die Affäre Weißmann ist um eine Episode reicher. Nach Abschluss der Compliance-Untersuchung hatte sich der ehemalige ORF-Generaldirektor vom Vorwurf sexueller Belästigung entlastet gefühlt. Doch die betroffene Frau spricht in Interviews von "Lüge", und jetzt hat die Wochenzeitung Falter intime Ausschnitte aus den Chats der beiden veröffentlicht. Ein voyeuristischer Eingriff ins Privatleben, ein Bruch des Medienrechts - oder eine Entscheidung im Sinn des öffentlichen Interesses?

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