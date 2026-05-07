Raus aus der Krise: Rettung von rechts?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 07.05.2026: Raus aus der Krise: Rettung von rechts?
91 Min.Folge vom 07.05.2026
Es ist ein radikaler Systemwechsel, den Herbert Kickl seinen Anhängern bei der FPÖ-Kundgebung zum 1. Mai in Aussicht gestellt hat. Nur noch eine Nationalratswahl, dann werde man Österreich "aus den unfähigen Händen der Verliererampel befreien", so das vollmundige Versprechen. Und tatsächlich profitieren die Freiheitlichen in Umfragen nach wie vor massiv von der wachsenden Unzufriedenheit mit der Regierungs-Performance. Gäste u.a.: Ursula Stenzel, Ulrich Vosgerau und Helmut Brandstätter.
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