The Biggest Loser
Folge 12: Aller guten Dinge sind drei
101 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12
In Woche zwölf müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in der "Matchfield-Woche" in gleich drei Challenges beweisen. Nur wer Biss zeigt und sich in den Challenges Boni sichert, kann in dieser Woche bestehen. Die Waage entscheidet, wer das The Biggest Loser-Camp verlassen muss.
