Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Aller guten Dinge sind drei

PULS 4Staffel 16Folge 12vom 25.03.2025
Aller guten Dinge sind drei

Aller guten Dinge sind dreiJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 12: Aller guten Dinge sind drei

101 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12

In Woche zwölf müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in der "Matchfield-Woche" in gleich drei Challenges beweisen. Nur wer Biss zeigt und sich in den Challenges Boni sichert, kann in dieser Woche bestehen. Die Waage entscheidet, wer das The Biggest Loser-Camp verlassen muss.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
PULS 4
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen