PULS 4Staffel 16Folge 14vom 02.04.2025
101 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12

Die letzte Camp-Woche auf Naxos bricht an, und es geht für die Kandidatinnen und Kandidaten um nicht weniger als den Einzug ins Finale von "The Biggest Loser". Im Einzelkämpfermodus müssen sie bei der letzten großen Challenge alles geben. Nur wer jetzt die letzten Kräfte mobilisiert und auf der Waage abliefert, sichert sich ein Ticket und die Chance auf den Gewinn von 50.000 Euro.

